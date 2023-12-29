Şarkıcı Demet Sağıroğlu hayatının kırılma noktasını açıkladı: "Kayahan müzikteki babam" Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Demet Sağıroğlu, katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Demet Sağıroğlu, yıllar sonra magazin gündeminde yer aldı.

1994 yılında 'Kınalı Bebek' albümü ile büyük başarı yakalayan, 'Arnavut Kaldırımı' şarkısıyla hafızalarda yer etmeyi başaran Demet Sağıroğlu, hayatımın kırılma noktasını açıkladı.

"Müzikteki babam"

Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi, 3 Nisan 2015 tarihinde yumuşak doku kanserine yenik düşen usta sanatçı Kayahan Açar için "Müzikteki babam" ifadesini kullandı.

"Kayahan'la sahnede öğrendim"

57 yaşındaki şarkıcı, "Konservatuarda öğrenmediklerimi Kayahan'la sahnede öğrendim. Nasıl şarkı söylenir, o heyecan nasıl bastırılır, nasıl şarkı yazılır? Seyirciye saygı, müziğe saygı... Bunları Kayahan abiden öğrendim" şeklinde konuştu.