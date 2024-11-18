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Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak, Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi oldu.

Yarışmaya kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle katılan Dilan Çıtak, itirafıyla dikkat çekti.

"DEKOLTE TARTIŞMASI ÇIKIYOR"

Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna, "Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim." yanıtını verdi.

10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak, diyet ve sporu aksatmıyor.