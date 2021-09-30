Şarkıcı Efkariye yaşamını yitirdi

Asıl adı Nurperi Işıközü olan Şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye'nin, geçen pazartesi günü vefat ettiği öğrenildi.

"BOĞAZINDA TÜMÖR TESPİT EDİLDİ"

Şarkıcının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da yazan Akay, "1980'li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye'yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçtiğimiz mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda, boğazında tümör tespit edildi. Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye, kemoterapi görüyordu. Yaklaşık 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan koyu Fenerbahçeli Efkariye'yi, maalesef 27 Eylül 2021 Pazartesi günü kaybettik. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanın cennet olsun Efkariye." ifadelerini kullandı.