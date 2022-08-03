Şarkıcı Ege, yeminini bozdu

Şarkıcı Ege önceki akşam Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, önceki akşam Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

Dört yıl aradan sonra sahne alan Ege, "Kendime 'Bodrum’da sahneye çıkmayacağım' diye söz vermiştim. Bu sözümü sizin için çiğnedim” dedi.

"Sevgilim hiç olmadı"

Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce misafiriyle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren ünlü popçu, “Şöyle Bodrum gün batımında el ele sahil kenarında dolaşacağım bir sevgilim hiç olmadı” diyerek dert yandı.

Yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla dikkat çeken Ege, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.