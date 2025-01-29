Şarkıcı Emel Sayın'ın acı günü! Cenaze bilgilerini paylaştı

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Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden biri olan Emel Sayın’ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar, hayatını kaybetti.

"CANIM TEYZEM"

Sayın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin." dedi.

Yeşilçam filmlerinde başrol oynayan Emel Sayın'ın teyzesinin vefatına dair yaptığı paylaşımın altına sevenlerinden taziye mesajları yağdı.