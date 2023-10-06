Türkiye hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktı.
Yerli ve yabancı turistler yurdun dört bir yanında yazın tadını çıkardı.
Projelerin sezon finali yapmasıyla birçok oyuncu da soluğu deniz kenarında aldı.
Birbirinden ünlü isimlerden yaz paylaşımları aylarca devam etti.
Yazın habercisi: Fedon
Bodrum'da yaşamını sürdüren şarkıcı Fedon ise yazın habercisi olarak anılıyor. Öyle ki her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor.
Bu sene de denize atlayarak sezonu başladığını açıkladı.
"Ben yaz bitti demeden bitmez"
Son olarak ekim ayına girilmesiyle sonbahar mevsimi etkisini göstermeye başladı. Yurdun birçok noktasında sert soğuklar başladı.
Bunun üzerine Fedon'dan yeni bir paylaşım geldi. Yine denize atlayan şarkıcı, "Ben yaz bitti demeden bitmez." notunu ekledi.
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