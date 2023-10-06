Şarkıcı Fedon denize atladı: 'Ben yaz bitti demeden bitmez' Bodrum'da yaşamını sürdüren şarkıcı Fedon, her yıl denize atlayarak sezonun başladığını duyuruyor. Ekim ayında da denize giren ünlü isim, yaz sezonunun devam ettiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Yerli ve yabancı turistler yurdun dört bir yanında yazın tadını çıkardı.

Projelerin sezon finali yapmasıyla birçok oyuncu da soluğu deniz kenarında aldı.

Birbirinden ünlü isimlerden yaz paylaşımları aylarca devam etti.

Yazın habercisi: Fedon

Bodrum'da yaşamını sürdüren şarkıcı Fedon ise yazın habercisi olarak anılıyor. Öyle ki her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor.

Bu sene de denize atlayarak sezonu başladığını açıkladı.

"Ben yaz bitti demeden bitmez"

Son olarak ekim ayına girilmesiyle sonbahar mevsimi etkisini göstermeye başladı. Yurdun birçok noktasında sert soğuklar başladı.

Bunun üzerine Fedon'dan yeni bir paylaşım geldi. Yine denize atlayan şarkıcı, "Ben yaz bitti demeden bitmez." notunu ekledi.