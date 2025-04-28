Şarkıcı Gökçe Kırgız, hastalığını açıkladı: Koronavirüsten sonra eskisi gibi olamadım

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Şarkıcı Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla bir dönemin fenomen olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu.

"MUTFAKTA VAKİT GEÇİRMEYE BAYILIRIM"

Yemekle arasının şarkıcılık kadar iyi olduğunu söyleyen Kırgız, “Mutfakta vakit geçirmeye bayılırım. Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı.” dedi.

KORONAVİRÜSTEN BERİ BÖYLE

Şarkıcı, bir kokunun doğal kokusunu doğru bir şekilde tanımlayamama olarak bilinen ‘Parosmia’ adlı bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Gökçe Kırgız, "Her kokuyu alamıyorum. Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Sarımsağı yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum. koronavirüs döneminden beri bu acıyı çekiyorum ve iyileşmek istiyorum." dedi.