Şarkıcı Gökhan Özen, aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Gökhan Özen, sosyal medya hesaplarıyla hayranlarının ilgisini çekiyor.

Ünlü şarkıcı, bugün sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi. Özen, paylaşımının altına ise bir not da eklemeyi ihmal etmedi.

Gökhan Özen paylaşımında şunları kaydetti:

"KAFANIZA GÖRE YORUM YAPMAYIN"

"25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."