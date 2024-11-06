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Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Göksel, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle doludizgin süren ilişkisine devam ediyor.

2021 yılından beri gitarist Osman Şahin ile flört eden Göksel, önceki gün bir davete sevgilisiyle katıldı.

Daha önce kısa bir ayrılık yaşayan çifte, gazetecilerin '2. baharınız hayırlı olsun?' yorumu Göksel'i güldürdü.

"ÇİÇEK O"

Ünlü şarkıcı, "Hayatta öyle şeyler oluyor." diye cevap verirken Osman Şahin ise "Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir?" dedi.

2. Sayfa'ca görüntülenen ikili, kameraları görünce önce utandı ve ne diyeceğini bilemedi ardından ise gülme krizi girdi. Göksel'in gülmekten konuşamadığı anlar sosyal medyada da gündeme geldi.