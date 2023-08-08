Şarkıcı Göksel'den bikinli kareler
ensonhaber.com

Pop dünyasının beğeni toplayan isimlerinden biri olan Göksel, bu yazı da yoğun geçen konser takvimiyle geçiriyor.

Sahnesinden kalan boş günleri Ege'deki yazlığında yaparak geçiren Göksel, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

Yaz, dondurma, kedi ve ben'

51 yaşında olan Göksel, Instagram hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı.

Şarkıcı Göksel'den bikinli kareler

ünlü şarkıcı, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Göksel'den bikinli kareler

Göksel'in fotoğrafları dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.