Şarkıcı Göksel'in en kötü alışkanlığı: Herkese bulaştırıyorum

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden sanatçı Göksel, Haydar Aliyev Sarayı’nda müzikseverlerle buluştu.

ÇAY SEVGİSİ

Sahne öncesi kulisinde saçları yapılırken kendi videosunu çeken ünlü popçu, kadraja giren çay bardağını fark edince kendini tutamadı.

"HERKESE DE BULAŞTIRIYORUM"

En kötü alışkanlığından bahseden ünlü isim, “Çayım her zaman başrolde. Sakinleştiriyor beni. Hayattaki en kötü alışkanlığım. Bir de herkese bulaştırıyorum. Şarkısını bile yaptım.” ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARIN MÜZİĞİNİ ÇOK DİNLERİM"

İlk kez Bakü'de sahneye çıkan Göksel, “Gelmeyi çok istediğim bir yerdi. Çünkü bu toprakların müziğini çok dinlerim. Burada çok fazla dinleyicim olduğunun da farkındayım." dedi.