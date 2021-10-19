Şarkıcı Gülden, aşık oldu

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Ercan Mutlu'nun YouTube’daki klibinin altına yazdığı tehdit mesajlarıyla gündeme gelen Gülden, aradığı aşkı buldu.

'Unutamam Dedin', 'Yatsın Yanıma', 'Soğuk Odalar' gibi şarkılarla tanına şarkıcı Gülden, eski eşi Ercan Mutlu'nun tehdit mesajları yüzünden zor günler geçiriyordu.

Gülden, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı, sevgilisiyle olan bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

"KISACIK YAŞAMA BU GÜZEL SEVGİYİ NASIL SIĞDIRAYIM"

Sanatçı, sevgilisinin doğum gününü, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, bir tanecik ömrüm var keşke bir tanecik daha olsaydı dedim İzzet” şeklinde duygusal bir yazıyla kutlamıştı.

Bu sözlere kayıtsız kalmayan İzzet Başlak ise sevgilisine; “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” cevabını verdi. Gülden’e sevenlerinden iyi dilek yorumları yağdı.