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    Şarkıcı Güllü'nün kızı

    Klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem olan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:32
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    Şarkıcı Güllü'nün kızı

    Bir dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Güllü, önceki gün klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu.

    Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

    Aynı annesi

    Sosyal medyası incelenen Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler, gözlerine inanamadı. Öte yandan anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

    Şarkıcı Güllü nün kızı #1

    Şarkıcı Güllü nün kızı #2


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