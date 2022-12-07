Klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem olan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem büyüdü.

Bir dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Güllü, önceki gün klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu.

Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Sosyal medyası incelenen Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler, gözlerine inanamadı. Öte yandan anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.