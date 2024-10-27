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Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun acı günü...

Her yaptığı şarkı ile müzik listelerinde zirveyi gören ünlü şarkıcı Gülşen, konser için Gürcistan'a gitti.

Gülşeni konser sırasında aldığı haber ile adeta yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

48 yaşındaki pop yıldızı, babası Aslan Bayraktar’ın vefat haberini sahnedeyken aldı.

Yaşadığı acı ile gözyaşlarına boğulan Gülşen, konserini yarıda keserek İstanbul’a döndü.

ABDEST ALIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Gülşen'in babası Aslan Bayraktar'ın, Gaziantep'te abdest alırken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aslan Bayraktar’ın cenazesi, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü memleketi Ordu’nun Yemişli Mahallesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.