Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
359.075
-1.00%
BTXN Coin
7.01
-5.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı

    Giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, şimdi de konser verdiği sırada LGBT bayrağı açtı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı

    Sahne kostümleriyle eleştirilerin odağı olan Gülşen yine gündemden düşmüyor.

    Gülşen, önceki gün son olarak Antalya'da sahne aldı.

    Ünlü şarkıcı sahnede yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

    Bir anda LGBT bayrağını açtı

    Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı.

    Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, "Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez." dedi.

    Dinleyicilerin bazıları konseri terk etti

    Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması sonrası bazı izleyiciler destek verdiği görülürken, bazılarının da konseri terk ettiği öğrenildi.

    Gülşen'in sahnedeki açıklamalarının tamamı şu şekilde:

    Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı ViDEO

    "Renklerimizi göstermekten korkmayalım"

    "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz."

    Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı #1


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Küçükçekmece’de polise ateş açınca öldürüldü
    3. Sayfa

    Küçükçekmece’de polise ateş açınca öldürüldü

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti
    3. Sayfa

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti

    Görüş Bildir