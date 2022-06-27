Giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, şimdi de konser verdiği sırada LGBT bayrağı açtı.

Sahne kostümleriyle eleştirilerin odağı olan Gülşen yine gündemden düşmüyor.

Gülşen, önceki gün son olarak Antalya'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı sahnede yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Bir anda LGBT bayrağını açtı

Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı.

Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, "Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez." dedi.

Dinleyicilerin bazıları konseri terk etti

Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması sonrası bazı izleyiciler destek verdiği görülürken, bazılarının da konseri terk ettiği öğrenildi.

Gülşen'in sahnedeki açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı ViDEO

"Renklerimizi göstermekten korkmayalım"

"Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz."