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Şarkıcı Hadise, Milano'da iddialı pozlar vermeye doymadı! Yorum yağdı

Şarkıcı Hadise, Milano'da iddialı pozlar vermeye doymadı! Yorum yağdı Modayı daha yakından takip etmek için Milano'ya giden Hadise'den beğeni toplayan pozlar gelmeye devam ediyor.