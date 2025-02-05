Şarkıcı İrem Derici, yeni aşkını sosyal medya hesabından duyurdu

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Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Gönlünü yine birine kaptıran İrem Derici, romantik paylaşımına duygusal bir not ekleyerek sonunda prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkını ilan etti.

"HER GECE SON GECEYMİŞ GİBİ"

Ünlü isim paylaşımında; "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici geçtiğimiz yıl Gökhan Fırat'la aşk yaşamış ancak ünlü çift, beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.