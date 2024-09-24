Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın oğlu Mustafa Yıldızhan evlendi! Düğüne ünlüler akın etti 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın oğlu Mustafa Yıldızhan dün akşam hayatını Ecem Demirdöğen ile birleştirdi.

Haber Merkezi

Toplamda 3 ayrı kadından dokuz çocuğu bulunan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan ile Ecem Demirdöğen, İzmir'de evlendi.

Çiftin nikah şahitleri Mehmet Ağar, Fatih Öztürk ve Mesut Sancak oldu.

"EVDEN BİRİNİ UÇURDUK"

İlk oğlunu evlendiren İzzet Yıldızhan, "Bundan daha büyük mutluluk yok. En büyüğünü evlendirdik. Baba-anne için bu en büyük mutluluk bu. Allah onları mesut etsin. Sabah evden çıkarken duygulandım. Mustafa'nın çocukluğu aklıma geldi. Evden birini uçurduk. Ondan sonra tek tek uçacaklar. Belki 2-3 yıl içinde düğünler olabilir" ifadelerini kullandı.

Düğünde Cengiz Kurtoğlu ve Ebru Yaşar sahne alırken, Oktay Kaynarca da konuklar arasındaydı.

PARALAR HAVADA UÇTU

Nikahtan sonra ailece poz veren İzzet Yıldızhan da oğlu için sahneye çıkarak, şarkılar söyledi. Düğünde TL ve dolarlar havada uçuştu. Gelin ve damat davul eşliğinde oynadığı sırada üzerlerine para saçıldı.