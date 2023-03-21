Şarkıcı Lara düğün yaptı

'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' şarkılarıyla damga vuran Lara, İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcının dün akşam düğün töreni gerçekleşti.
Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Lara törene katılan dostlarına teşekkür etti.
Doğum gününde düğün yaptı
Lara düğün gününü, doğum tarihi ile aynı güne denk getirdi.
Lara ve Mehdi Karimi, 7 Mart Salı günü nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düşmüştü:
"Senin gibi bir adama sahip olduğum için mutluyum"
"Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. 07.03.2023"