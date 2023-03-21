Şarkıcı Lara düğün yaptı Uzun zamandır voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşayan şarkıcı Lara, dün akşam düğün yaptı.

'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' şarkılarıyla damga vuran Lara, İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcının dün akşam düğün töreni gerçekleşti.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Lara törene katılan dostlarına teşekkür etti.

Doğum gününde düğün yaptı

Lara düğün gününü, doğum tarihi ile aynı güne denk getirdi.

Lara ve Mehdi Karimi, 7 Mart Salı günü nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düşmüştü:

"Senin gibi bir adama sahip olduğum için mutluyum"