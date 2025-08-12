Şarkıcı Lara hastanelik oldu! Paylaştığı kare hayranlarını korkuttu

Bir dönemin ünlü isimlerden şarkıcı Lara bu defa korkuttu. Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

5 gündür kötü olduğunu dile getiren Lara, hastanede odasındaki fotoğraf yayınladı.

"KUSURA BAKMAYIN"

Ünlü isim, ''Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim.'' ifadelerini not düştü.

Lara'ya sevenlerinden 'geçmiş olsun', 'acil şifalar' mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcı, 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.