Şarkıcı Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! Michael Jackson'a benzetildi Burnundan dokuzuncu kez ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, görenler şok oldu.

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Pop müziğinin en ünlü isimlerinden Murat Dalkılıç yine burun ameliyatı oldu.

9. kez ameliyat masasına yattı

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez ameliyat masasına yatıp, burun operasyonu geçirdi. Ünlü popçu, yeni görüntüsüyle verdiği pozla dikkat çekti.

Dalkılıç, estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetildi.

Yıllar önce konuk olduğu programda Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.

"Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi"

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti.