Şarkıcı Nev'in sahneye alkollü çıktığı iddia edildi! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Uzun zamandır gündemde olmayan şarkıcı Nev'in sahneye alkollü çıktığı iddia edildi. Konserde tartışma çıkaran Nev, seyircilerle tartıştı.

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Dün akşam Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in, sarhoş olduğu iddia edildi. Hatta şarkıcının şarkılarını söyleyemediği de öne sürüldü.

Sahnesi, performansı beğenilmeyen Nev'e seyirciler tepki gösterdi.

"İn abi aşağı"

O anlar sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde, seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

"Her şeyin parasını ben ödeyeceğim"

Nev, "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk etti.