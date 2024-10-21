Şarkıcı Olivia Rodrigo, konserinde iki kardeşten öpüşmelerini istedi

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ABD'li Pop yıldızı Olivia Rodrigo, GUTS Dünya Turnesi kapsamında verdiği son konserde skandal bir olaya imza attı.

Konserlerinde bir çift seçerek onları öpüştürmeyi adeta bir gelenek haline getiren şarkıcı, Avustralya Sidney'deki konseri sırasında büyük bir hata yaptı.

"Shots Cam" isimli şovu için seyirciler arasından bir çift seçen şarkıcı, bu defa yanlış çifte odaklandı.

ÖPÜŞMELERİNİ İSTEDİ

Kamera kadın ve erkeğe odaklandığında pop yıldızı, şu cümleleri söyledi:

Siz çok tatlısınız. Hey, sormak istediğim çok sevimli ve eğlenceli bir şey var. Shots Cam'de bizim için öpüşür müsünüz?

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tüm kalabalık alkış tutmaya başlarken, herkesi şoke eden gerçek, erkek seyircinin dudaklarından döküldü.

KARDEŞ ÇIKTILAR

Gürültü dindikten sonra erkek seyirci, korku içerisinde başını salladıktan sonra “O benim kız kardeşim.” dedi.

Duyduğu söz karşısında utanca boğulan şarkıcı, “O senin kız kardeşin mi? Olamaz, olamaz, boş ver, boş ver, unut gitsin. Tanrım, bu daha önce hiç olmamıştı.” diyerek başka bir çifte yöneldi.