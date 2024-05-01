Şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş estetik olmuştu! İşte son hali

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Ünlü isimlerin estetik furyası bitmek bilmiyor. Seda Sayan'ın ablasından sonra Petek Dinçöz'ün annesi de estetik yaptırdı.
Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş, geçtiğimiz aylarda yüz gençleştirme operasyonu geçirmişti.
Yüzü gerildi
Petek Dinçöz'ün yüz gerdirme operasyonu için doktorunun kapısını çalan annesi Esra Süay Toğuş'un son hali herkesi şaşırttı.
4 ay oldu
Ameliyatından 4 ay geçen Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru, yüzünün toparlanıp oturmuş halini yayınladı.
Petek Dinçöz'ün annesinin ameliyattan 4 ay sonraki toparlanmış haline sosyal medyada yorum yağdı.
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