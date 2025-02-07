Şarkıcı Safiye Soyman 'Ben olmasam biter' demişti! Faik Öztürk konuştu

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Magazin dünyasının eğlenceli isimlerden Safiye Soyman, katıldığı programda uzun yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Soyman'ın çok konuşulan sözlerine Faik Öztürk'ten cevap gecikmedi.

Program sunucusu Soyman'a Faik Öztürk'ün daha önce "Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım ben çalışmasam da hayatıma devam ederim" sözlerini hatırlattı.

Soyman, Faik Öztürk'le ilgili “Faik’i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber ‘Faik’ oldu. Ben varsam Faik var!” dedi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Faik Öztürk ise Soyman'ın sözlerine şöyle cevap verdi: "25 yılda hiçbir zaman Safiye Hanım'ın boynunu öne düşürecek ne bir saygısızlığım oldu ne de bir sevgisizliğim oldu. Ben öyle bir kelime dediğimi hatırlamıyorum. 10-15 yıl önce söylediğimi söylüyorlar ama o kelime kötü, hakaret içerikli bir kelime de değil. Öyle bir kelime de kullanmadım.

"ONUN SAYESİNDE ŞÖHRET OLDUM"

Safiye'nin söylediğine gelirsek de tabii ki sebep olan Safiye'nin medyatik şöhretli bir hanımefendi. Tabi ki insanlara birileri sebep olacak. Ben Safiye Hanım sayesinde şöhret oldum, tanındım ama bunun şımarıklığını hiç yaşamadım. Yolda kim görse boynuma sarılıyor. Ben normal halktan bir insanım."