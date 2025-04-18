Haber Merkezi

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın deneme tahtası olduğu söyleyen ve bu yüzden bir sürü estetik operasyon olan Safiye Soyman, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

Safiye Soyman, bu kez metroya bindiği anları takipçileriyle paylaştı.

Metrodan bir video paylaşan Safiye Soyman, ilk kez toplu taşıma kullanmadığını, daha önce de metroya beş kez bindiğini belirtti.

15 DAKİKA ŞAŞKINLIĞI

Navigasyonda 1 buçuk saat gösteren yolu metroyla 15 dakikada gittiğini belirten Soyman, şaşkınlığını gizleyemedi.

"NORMALDE SAFİYE'YİM"

Arkadaşıyla metroya binen Soyman, insanların kendisini metroda görünce şaşırdığını söyleyerek "Birkaç kere bindim de bu benim beşinci binişim. Ben de bineceğim tabii ki. Ben insan değil miyim, ben de sizden biriyim dedim. Yurt dışında biniyorum, her yerde biniyorum. Önemli olan rahatlık, çabuk gidelim trafikten fenalık geliyor içime. Sahneye çıktığımda Safiye Soyman'ım normalde ben Safiye'yim...." ifadelerini kullandı.