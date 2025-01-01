Şarkıcı Seda Sayan 62 oldu! Oğlu Oğulcan Engin annesinin doğum gününü kutladı

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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan şarkıcı Seda Sayan, 62'nci yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı hikayeler ile duyurdu.

Sayan'ın arkadaşları kadar hayranları da birçok doğum günü mesajı yayınladı. İyi dileklerini sunan sevenleri sayesinde ünlü isim yine gündem oldu.

Annesinin biricik oğlu Oğulcan Engin de sosyal medyada yaptığı paylaşımla doğum günü mesajı yayınladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇEM"

Oğulcan Engin, annesinin yeni yaşını yıllar önce çekilmiş eski bir kareyle kutladı. Engin paylaştığı fotoğrafa "İyi ki doğdun kraliçem" notunu düştü.