Köprücük kemiğinin ucu kırılan şarkıcı Sıla Gençoğlu, haziranda planlanan konserlerini 1 Temmuz'a erteledi.

Oyuncu İlker Kaleli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkısı Sıla Gençoğlu, yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle sakatlandı.

Yaklaşık 20 gün önce düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinde kırık oluşan Sıla’nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere izin vermedi.

Şarkıcı Sıla köprücük kemiğini kırdı

"İyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından video yayınlayan Sıla Gençoğlu, son sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi.

Gençoğlu yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapdetmeye çalıştılar"

"Konserlerime 1 Temmuz'da başlayacağım"

Ünlü şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ben size çaktırmamak için epey bir çaba sarf ettim ama doktorum haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağını söyledi. Ben büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılarım yeni ve beraber efkar, neşe paylaşacağız diye düşündüm. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Konserlerime 1 Temmuz'da başlayacağım. Bu durumu ben bildirmek istedim. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum"







