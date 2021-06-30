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    Şarkıcı Şimal: Kanseri yendim

    Geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını açıklayan şarkıcı Şimal'dan güzel haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 08:45
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    Şarkıcı Şimal: Kanseri yendim

    Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu.

    Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

    MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

    Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı gözyaşları içinde kanseri yendiğini söyledi. Kafasındaki peruğu çıkartıp yaptığı açıklamada, 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' ifadelerini kullandı.

     

    Şarkıcı Şimal: Kanseri yendim #1

    Şarkıcı Şimal: Kanseri yendim #2

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