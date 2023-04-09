Şarkıcı Simge sevgili istiyor! Adaylar ellerini çabuk tutsun... Simge Sağın, "sevgilim yok maalesef keşke olsa" isteğini dile getirirken, adaylara seslendi. Sağın, "Ellerini çabuk tutsunlar, çok sıkıldım" dedi.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Aşkın olayım" şarkısıyla akıllara kazındı.

Bu şarkı, Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi’nin (30) gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti.

Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın’ı etiketlemişti.

Güzel şarkıcı da bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı.

Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü futbolcu, Instagram'dan eski eşi Wanda Nara ile barıştığını ilan etti.

Ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından şarkısının "Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım" bölümünü paylaştı.

"Sevgilim yok, keşke olsaydı"

Icardi gündemiyle bir süre konuşulan Sağın, bu kez de aşk isteği ile gündeme geldi.

Sevgilisi olmadığı söyleyen Simge, adaylarına seslendi;