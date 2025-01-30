Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu

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2020 yılında Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı şu sıralar ikinci kez baba olma mutluluğu yaşıyor.

Sarıkabadayı, bir oğlu olduğunu belirtirken; bebeğin ismini de duyurdu.

"SEFALAR GETİRDİN"

Sarıkabadayı, eşi ve yeni doğan oğullarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı, ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düştü.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında başlayan aşk 2020 yılında evlilikle devam etmişti.