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Şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden fotoğraf paylaştı Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu. Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı bebeğine 'Demir' adını verdi.