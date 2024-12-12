Şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden fotoğraf paylaştı

Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi.
Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay'la nikah masasına oturan Kandemir anne oldu.
Sabah doğumhaneye giren ünlü şarkıcı, bebeğine 'Demir' ismini verdi.
"DUYGULAR ŞELALE"
Doğumdan önce de paylaşım yapan Kandemir, "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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