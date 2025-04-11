Şarkıcı Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

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Açıklamalarıyla sık sık gündem olan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce Survivor'a katılan Morgül, yarışmaya nasıl katıldığını ilk kez açıkladı. Acun Ilıcalı'nın kendisi için bağışlarda bulunduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "3 hafta gidecektim reytingim yüksel çıktı" dedi.

"BAĞIŞLA GİTTİM"

Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirten ünlü isim, ''Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikana edersin getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim.

"2 HAFTA KALACAKTIM"

Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım. 72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum.

Şimdi Survivor'da olayım kimse karşımda duramaz. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor. Benim gönlümdeki tek şampiyon var, yıllardır olmasını istediğim tek şampiyon Nagihan Karadere. Çok güçlü, en güçlü kadın. Erkeklerden daha güçlü o.'' diye konuştu.