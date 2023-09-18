Şarkıcı Zara diyetini açıkladı Değişimiyle gündeme gelen şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kiloların sırrını verdi.

ensonhaber.com

Yaptığı estetiklerle başka bir görünüme kavuşan Halk ve fantezi müziğinin sevilen sesi Zara, konser öncesi muhabirlere açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, diyet yaptığını belirtirken yakın zamanda bir yakınını kaybetmesinin de kilo vermesine sebep olduğunu söyledi.

"16 saat aç kalıyorum"

Şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Zara, zayıflama sırrına dair de "Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." dedi.