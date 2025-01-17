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67 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'in sorularını yanıtladı.

Samimi açıklamalarda bulunan Özer, en büyük pişmanlığından bahsetti.

"Bugünkü aklım olsa Türkiye'de hayata başlamazdım ve Amerika'ya giderdim" diyen Özer, çocuk sahibi olmamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"PİŞMANIM"

''Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.

"KAVGAYLA BÜYÜDÜK"

Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm. Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden, babasından ayıramazsın. Ben baba sevgisi olmadan büyüdüm.''

Kimleri dinliyorsunuz sorusuna usta şarkıcı Özer, ''Işın Karaca'yı çok severim. Onun da idolü benim. Funda Arar, Zeynep Bastık ve Mabel'i dinliyorum.'' dedi.