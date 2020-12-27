Şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evine giren hırsız kamerada

Arnavutköy’de yaşayan Zeynep Sağdaş’ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Sinem Sağdaş konser vermek için olay günü şehir dışına çıktı.

Sağdaş evden ayrılmadan önce apartman görevlisi Barış G’ye hayvanlarına bakması için anahtarını bıraktı.

2 gün sonra evine geri dönen şarkıcı, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEDİ

Bunun üzerine hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından karıştırıldıktan sonra çalındığını tespit etti.

Şahsın eşyaları incelediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bunun üzerine Sağdaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak evde parmak izi incelemesi yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın apartman görevlisi Barış G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş’ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Barış G., adli işlemler sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















