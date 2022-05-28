Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla Irmak ayrıldı

Geçtiğimiz ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla Irmak cephesinden kötü haber geldi. İkilinin ilişkisi, sessiz sedasız bir şekilde sona erdi.

Birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Diyojen karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kariyerinin zirvesini yaşayan ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Sarp Levendoğlu'nun özel hayatında ise işler yolunda gitmiyor.

2014 yılında evlendiği meslektaşı Birce Akalay'dan 2017'de boşanan Levendoğlu, boşanmanın ardından Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Uzun süredir birliktelik yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy çifti, ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.

39 yaşındaki oyuncu, Şensoy'un ardından başka bir meslektaşı olan Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşkları kısa sürdü

Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Naz Çağla Irmak ile beraberliğini sosyal medya hesabından ilan etmişti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında beraberliklerini duyuran Levendoğlu ile Irmak cephesinden kötü haber geldi.

Birbirlerini takipten çıktılar

Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu ile 24 yaşındaki Irmak'ın beraberliği, birinci yılını tamamlamadan sona erdi.

Biten aşk sonrası çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silerken takipleşmeyi de bıraktı.