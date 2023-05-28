Şebnem Bozoklu oyunu kullandı Oyuncu Şebnem Bozoklu, oy kullanmaya sabahın erken saatlerinde gitti. Bozok sandığı başında oyunu atarken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde, katılım ise yüksek.

Şimdiye kadar sorunsuz devam eden oy kullanma işlemlerini gerçekleştiren kişilerden birisi de oyuncu Şebnem Bozoklu oldu.

Bozoklu sandık başında

Başaırlı oyuncu Şebnem Bozoklu, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanacağı okula geldi.

Bozoklu oyunu kullandıktan sonra sandık başında da poz verdi. O anları da sosyal medya hesabından yayınladı.