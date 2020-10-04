Şebnem Ferah'ın makyajsız hali

Şebnem Ferah, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Hayranları, Şebnem Ferah'ı tanımakta zorluk çekti.

Makyaksız fotoğraf paylaşan ünlüler arasına Şebnem Ferah da katıldı. Instagram hesabından doğal halini paylaşan Ferah, takipçilerini şaşırttı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şebnem Ferah'ın makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar da oldukça dikkat çekiciydi.

Ferah'ı bu haliyle güzel bulanlar da oldu, şaşıranlar da oldu.

Instagram'da 395 bin takipçisi bulunan Şebnem Ferah, Sil Baştan, Mayın Tarlası gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan isim.

ŞEBNEM FERAH KİMDİR?

Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972 yılında Yalova'da dünyaya geldi.

Küçükken giydiği kırmızı elbiselerle farklı mahallelerde şarkılar söyleyen Şebnem Ferah, ailesinden büyük destek gördü.

Müzik konusunda eğitimler alan Ferah, müzik yapabilmek için ODTÜ'de Ekonomi okurken ikinci sınıfta okuldan ayrıldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolan Şebnem Ferah, buradaki eğitimine devam ederken müzikle ilgilenmeye devam etti.

Birçok ünlü isimle birlikte çalışan Şebnem Ferah, turnelere çıktı ve birçok festivale katıldı.