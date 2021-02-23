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    Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı

    Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinden olan eski manken Şebnem Schaefer, yazı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 09:37
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    Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı

    Ünlü manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, ülkemizin genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken tatil için Antalya Belek'e geldi.

    DENİZE GİRDİ

    Güneşli havayı fırsat bilen 37 yaşındaki oyuncu, denizin tadını çıkardı.

    HEM TATİL HEM İŞ

    Hem tatil hem iş görüşmesi yapan eski manken, fit vücudu ile dikkat çekti. Schaefer, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı #1

    Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı #2

    Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı #3

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