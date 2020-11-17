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    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı

    Seçil Gür, Sedar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 14:04
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:34
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    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı

    Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın yeni sevgilisi Seçil Gür, yaşadığı aşkla beraber takipçisi sayısını artırdı.

    "AYNI CHLOE OLDUN"

    Ortaç sayesinde ünlenen Gür'e takipçileri, “Serdar’ın eski eşi Chloe Loughnan’a benzemeye başladın.” diye mesajlar yazdı.

    "BEN ESKİDEN DE BÖYLEYDİM"

    Güzel şarkıcı, karşılaştırmadan son derece rahatsız oldu. Sevgilisinin eski eşine benzetildiği için sinirlenen Gür, "Ben eskiden de böyleydim. Ayrıca hiç kimseyi taklit etmem." dedi.

    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı #1

    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı #2

    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı #3

    Seçil Gür, Chloe yorumuna kızdı #4

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