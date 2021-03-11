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    Seçkin Piriler ekrana dönüyor

    Kaan Tangöze'den boşandıktan sonra zor günler geçiren Seçkin Piriler, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 08:13
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    Seçkin Piriler ekrana dönüyor

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Seçkin Piriler, Nişantaşı'nda görüntülendi.

    "GÖRÜŞTÜĞÜM PROJELER VAR"

    Görüştüğü projeler olduğunu söyleyen Seçkin Piriler, “Uzun bir zamandır setlerden uzağım. Görüştüğüm projelere var. Tam olarak netleşsin sizinle paylaşacağım. İnşallah yakında ekranda olacağım” dedi.

    SPORU HAYATINDAN ÇIKARMIYOR

    Fit haliyle dikkat çeken Piriler, sürekli spor yaparak formunu koruduğunu söyledi.

    Seçkin Piriler ekrana dönüyor #1

    Seçkin Piriler ekrana dönüyor #2

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