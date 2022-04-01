Seda Akgül'ün son hali şaşırttı

Sunucu ve spiker Seda Akgül, aktif kullandığı Instagram hesabından son paylaştığı fotoğrafla herkesi şoka soktu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seda Akgül, son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Aldığı kiloları mahalle baskısı yüzünden verdiğini söyleyen Seda Akgül, filtreleri denerken adeta gençliğine döndü. Bambaşka bir görüntüyü paylaşan Seda Akgül'ü görenler şaşkına döndü.

"HAVA DEĞİŞMİ"

50 yaşındaki Akgül, "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun." notuyla bir pozunu paylaştı.

Akgül'ün paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Ünlü sunucuyu takipçleri Survivor Sude'ye benzetti.