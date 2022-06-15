Petrol
119.83
-1.11%
Euro
18.1275
0.66%
Dolar
17.2832
0.11%
Altın
1.012
0.83%
Borsa
2519
0.42%
Bitcoin
352.295
-9.96%
BTXN Coin
8.71
-0.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Seda Bakan 10 kilo aldı

    İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan, görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Bakan 10 kilo aldı

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen oyuncu Seda Bakan, ikinci hamileliğinin altıncı ayını geride bıraktı.

    İlk hamileliğinde 30 kilo alan ünlü isim, ikinci hamileliğiyle ilgili ayaküstü açıklamada bulundu.

    "Hamilelik çok güzel gidiyor.” diyen Seda Bakan, doğacak bebeklerinin ismini henüz bulamadıklarını söyledi. 10 kilo aldığını belirten oyuncu, "İlk hamileliğimde 30 kilo almıştım ama şimdi o kadar almayı düşünmüyorum.” ifadelerini kulandı.

    "Leyla çok mutlu"

    Dizi tekliflerinin olduğunu dile getiren Seda Bakan, "Her an setlere dönebilirim.” açıklamasını yaptı. Kızı Leyla’nın kardeşini sabırsızlıkla beklediğini de söyleyen oyuncu, "Leyla abla olacağı için çok mutlu.” şeklinde konuştu.

    Seda Bakan 10 kilo aldı #1

    Seda Bakan 10 kilo aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello'nun peşinde
    Transfer dosyası

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello'nun peşinde

    Aysel Git Başımdan, Ben Sana Göre Değilim: Attila İlhan 97 yaşında
    Kitap

    Aysel Git Başımdan, Ben Sana Göre Değilim: Attila İlhan 97 yaşında

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir