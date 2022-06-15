Seda Bakan 10 kilo aldı

İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan, görüntülendi.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen oyuncu Seda Bakan, ikinci hamileliğinin altıncı ayını geride bıraktı.

İlk hamileliğinde 30 kilo alan ünlü isim, ikinci hamileliğiyle ilgili ayaküstü açıklamada bulundu.

"Hamilelik çok güzel gidiyor.” diyen Seda Bakan, doğacak bebeklerinin ismini henüz bulamadıklarını söyledi. 10 kilo aldığını belirten oyuncu, "İlk hamileliğimde 30 kilo almıştım ama şimdi o kadar almayı düşünmüyorum.” ifadelerini kulandı.

"Leyla çok mutlu"

Dizi tekliflerinin olduğunu dile getiren Seda Bakan, "Her an setlere dönebilirim.” açıklamasını yaptı. Kızı Leyla’nın kardeşini sabırsızlıkla beklediğini de söyleyen oyuncu, "Leyla abla olacağı için çok mutlu.” şeklinde konuştu.