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- Seda Bakan: Annelik en zor iş
Seda Bakan: Annelik en zor iş
- 05.11.2022 - 08:54
- Güncelleme : 05.11.2022 - 09:11
Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Seda Bakan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına alan Bakan'ın paylaşımları yoğun ilgi görüyor.
Şu sıralar vaktini iki kızı ile ilgilenerek geçiren Bakan, işine de zaman ayırmaya çalışıyor.
"Annelik en zor iş"
37 yaşındaki oyuncu son olarak 1.1 milyon takipçili hesabında bir davete hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.
Bakan, kızı Ela kucağındayken paylaştığı ayna fotoğrafına, “Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş.” notunu düştü.
Bir saat içindeki değişimi beğenildi
Kısa süre sonra hazırlıkları tamamlayan oyuncu, katıldığı davetteki şık görünümünü paylaşmayı da ihmal etmedi.
Siyah, yırtmaçlı bir elbise tercih eden Seda Bakan'ın bir saat içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.