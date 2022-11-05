Haberler

Magazin Haberleri

Seda Bakan: Annelik en zor iş

Seda Bakan: Annelik en zor iş

Bir davete katılmadan önce kızıyla vakit geçiren Seda Bakan o anları paylaşarak, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş." notunu düştü. Oyuncunun bir saat sonraki değişimi ise beğenildi.