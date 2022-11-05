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    Seda Bakan: Annelik en zor iş

    Bir davete katılmadan önce kızıyla vakit geçiren Seda Bakan o anları paylaşarak, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş." notunu düştü. Oyuncunun bir saat sonraki değişimi ise beğenildi.
    • 05.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 09:11
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    Seda Bakan: Annelik en zor iş

    Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Seda Bakan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına alan Bakan'ın paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

    Şu sıralar vaktini iki kızı ile ilgilenerek geçiren Bakan, işine de zaman ayırmaya çalışıyor.

    "Annelik en zor iş"

    37 yaşındaki oyuncu son olarak 1.1 milyon takipçili hesabında bir davete hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

    Bakan, kızı Ela kucağındayken paylaştığı ayna fotoğrafına, “Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş.” notunu düştü.

    Seda Bakan: Annelik en zor iş #1

    Bir saat içindeki değişimi beğenildi

    Kısa süre sonra hazırlıkları tamamlayan oyuncu, katıldığı davetteki şık görünümünü paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Siyah, yırtmaçlı bir elbise tercih eden Seda Bakan'ın bir saat içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

    Seda Bakan: Annelik en zor iş #2

    Seda Bakan: Annelik en zor iş #3

    Seda Bakan: Annelik en zor iş #4


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