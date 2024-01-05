Seda Bakan, Atina açığında yaşadıklarını anlattı: "Kaçak kedi rötar yaptırdı" Mütevazılık konusunda her defasında içimizi ısıtan Seda Bakan, Atina'ya giderken uçakta yaşadıklarını anlattı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Seda Bakan, en son Netflix'te yayınlanan Zeytin ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Şu sıralar kendini dinlenmeye veren Seda Bakan, sık sık ailesiyle tatile gidiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden ve yayınladığı eşarplı kareleriyle gündem olan güzel oyuncu, şimdi de İstanbul’dan Atina’ya gitti.

Macera dolu bir yolculuk yapan iki çocuk annesi Bakan, uçakta yaşadıklarını anlattı.

"Kaçak sokmuşlar"

Oyuncu, “Tam kalkacakken bir yolcunun kedisi uçağın içinde kayboldu. Sonra kedi bulundu ama kaçak çıktı. Kayıtlı değilmiş.

"2 saat rötar yaptık”

Çantayla gizlice sokulmuş. Yolcu uçaktan indirildi. 2 saat rötar yaptık.” dedi.