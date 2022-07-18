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    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi

    İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Seda Bakan, Bodrum'da tatil yapıyor. Oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte halk plajında görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 10:46
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    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi

    Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor…

    Kız bebek bekleyen oyuncu, önceki gün ailesiyle Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Ortakent'te bulunan halk plajında görüntülendi.

    Karnı burnunda Seda

    Kırmızılı siyahlı bir bikini tercih eden oyuncunun karnı burnundaki hali dikkat çekti.

    Denize girmeyen Bakan, kocası ile kızının eğlenmesini izledi.

    Keyifli bir gün geçiren aile daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi #1

    “Ne meraklıymışsınız gizli gizli köşelerden çekip basmaya”

    2019 yılında hamileyken plajda gizli çekilen fotoğraflarının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bakan, “Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya. Hadi bir kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz? Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen...” diyerek tepki göstermişti.

    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi #2

    Bu kez görüntülendiğini fark eden Bakan, keyifli vakit geçirmeye devam etti.

    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi #3(2019 yılında çekilen kareler)

    Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi #4


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