Seda Bakan, Bodrum’daki halk plajında eğlendi

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Seda Bakan, Bodrum'da tatil yapıyor. Oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte halk plajında görüntülendi.

Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor…

Kız bebek bekleyen oyuncu, önceki gün ailesiyle Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Ortakent'te bulunan halk plajında görüntülendi.

Karnı burnunda Seda

Kırmızılı siyahlı bir bikini tercih eden oyuncunun karnı burnundaki hali dikkat çekti.

Denize girmeyen Bakan, kocası ile kızının eğlenmesini izledi.

Keyifli bir gün geçiren aile daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

“Ne meraklıymışsınız gizli gizli köşelerden çekip basmaya”

2019 yılında hamileyken plajda gizli çekilen fotoğraflarının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bakan, “Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya. Hadi bir kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz? Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen...” diyerek tepki göstermişti.

Bu kez görüntülendiğini fark eden Bakan, keyifli vakit geçirmeye devam etti.

(2019 yılında çekilen kareler)