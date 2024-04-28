Seda Bakan da Yıldız Tilbe'ye uydu: Dişsiz fotoğrafını paylaştı

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Şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Sık sık her halini hayranlarıyla paylaşan Tilbe, bir kez daha doğallığını konuşturdu.
Son halini paylaştı
Diş tedavisi gördüğü süreçte ön dişleri çekilince, son halini takipçileriyle paylaştı.
Ardından sosyal medya bu kareyi konuşmaya başladı.
Tilbe'ye destek
Çok geçmeden oyuncu Seda Bakan'dan da bir kare geldi. Doğallığıyla bilinen Bakan, "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.
Bakan da diş tedavisi gördüğü kareyi paylaşarak Tilbe'ye destek verdi.
Bakan ve Tilbe'den dişsiz kareler
İşte çok konuşulan o iki kare...
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