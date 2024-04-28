Seda Bakan da Yıldız Tilbe'ye uydu: Dişsiz fotoğrafını paylaştı Diş tedavisi gören Yıldız Tilbe, dişsiz karelerini sosyal medya hesabından paylaşınca Seda Bakan'dan da benzer kareyle şarkıcıya destek geldi.

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Şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sık sık her halini hayranlarıyla paylaşan Tilbe, bir kez daha doğallığını konuşturdu.

Son halini paylaştı

Diş tedavisi gördüğü süreçte ön dişleri çekilince, son halini takipçileriyle paylaştı.

Ardından sosyal medya bu kareyi konuşmaya başladı.

Tilbe'ye destek

Çok geçmeden oyuncu Seda Bakan'dan da bir kare geldi. Doğallığıyla bilinen Bakan, "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.

Bakan da diş tedavisi gördüğü kareyi paylaşarak Tilbe'ye destek verdi.

Bakan ve Tilbe'den dişsiz kareler

İşte çok konuşulan o iki kare...