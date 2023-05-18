Seda Bakan: Ev kadını olmak zor Evdeki halini anlatan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Seda Bakan, takipçilerine seslendi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz Eylül'de ikinci bebeğini dünyaya getiren Seda Bakan, çalışmıyorlar diye sürekli oturdukları düşünülen ev kadınlarının durumundan bahsetti.

Dün sosyal medyadan Yabancı uyruklu yardımcısı izne ayrıldığı için ev işleri ve kızlarıyla bir süreliğine tek başına ilgilenecek olan ünlü oyuncu, dün gün ortasında yorgun düştü.

"Dünyanın en zor işi"

Saçlarını toplayıp kıyafetini değiştirmeye bile vakit bulamadığını söyleyen Seda Bakan, çektiği videoyla da takipçilerine şöyle seslendi: "Bence dünyanın en zor işi, ev kadını olmak. Bir elinde 50 tane iş çeviriyorsun. Yemek yapıyorsun, evi topluyorsun, çocuk bakıyorsun, alışveriş, bütün evin işini ve herkesin organizasyonunu yapıyorsun. Ev işi, dünyanın en zor işi bence. Bir de bunu yapıp bazı insanların kocaları ya da erkekler sana saygı duymuyor. 'Ne iş yaptın ki? Bütün gün evde oturuyorsun' diyorlar. Kadına saygı duyan, kadını kollayan, kadının yanında olan zihniyete ihtiyacımız var."