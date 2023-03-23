Seda Bakan, Hadise ve Selin Demiratar buluştu Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Haber Merkezi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hadise, son günlerde Yeniköy'den satın aldığı yalı ile konuşuluyor.

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Doğum günü sürprizi

Üç ünlü ismin tek bir karede bir araya gelmesi sosyal medyada ilgi çekti.

Bir dönem oyunculuk yapan ve oyunculuğu bırakan Selin Demiratar, doğum günü pastasıyla poz verdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan da verdiği pozla büyük beğeni topladı.